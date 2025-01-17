Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Ölüler ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kriviy Rig kentine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy, saldırıda balistik füzelerin kullanıldığını belirterek, kentteki bir eğitim kurumu, apartmanlar ve kentsel altyapının hasar gördüğünü ifade etti.

Mevcut bilgilere göre, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Zelenskiy, kente yönelik füze saldırısını terör saldırısı olarak değerlendirerek, Rus saldırılarını müttefiklerle birlikte ortak çabayla durdurmaları gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kriviy Rig'deki saldırıda 5 kişinin yaralandığını belirtti.