Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde 'Diplomatlar günü' etkinliği: Andrey Karlov anıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Şubat Diplomatlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, kordiplomatik temsilciler ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri katıldı. İlk olarak, 2016 yılında suikasta kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un büstüne karanfil bırakıldı. Ardından, büyükelçilik bünyesindeki okul öğrencileri müzik dinletisi sundu.

"KRİTİK BİR ROL OYNUYOR"

Etkinlikte konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Ülkemiz, müttefiklerimiz ve dostlarımızla birlikte insanlık için aydınlık bir gelecek uğruna büyük bir mücadele veriyor. Dış politika bu mücadelede kritik bir rol oynuyor" dedi.

Yerhov, aynı davayı paylaştıkları değerli meslektaşları ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin etkinlikte bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.