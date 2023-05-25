Rusya'nın burnunun dibinde ABD'den gözdağı

Editör: Özge Ceren Çimen

Rusya, dünyanın en büyük savaş gemisi USS Gerald R Ford uçak gemisinin Oslo'ya yaptığı ziyareti, tansiyonun yükseldiği bir dönemde “mantıksız ve zararlı” bir güç gösterisi olarak nitelendirdi.

NATO askeri ateş gücünün gövde gösterisi olarak tanımlanan geminin 337 metre boyunda olduğu bildirilirken, Kuzey Kutbu’ndaki tatbikata katılmadan önce Norveç’e uğradığı açıklandı.

Batı dünyası ile Rusya arasında Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan gerilimin ortasında gelen ve kamuoyunda çok konuşulan bu ziyaret, Norveç'teki Rus Büyükelçiliği tarafından kınandı.

NATO üyesi Norveç, Rusya ile kara sınırını ve Barents Denizi'nde deniz sınırını paylaşıyor.

Rus büyükelçiliği sözcüsü Timur Chekanov, Fransız haber ajansı AFP'ye Norveç'te askeri güç gösterisinin şaşırtıcı ve hoş karşılanmadığını söyledi.

90 taneye kadar uçak ve helikopter taşıyabilen ve birkaç gün Norveç’in başkentinde demirli kalması beklenen USS Gerald R Ford çevresinde geniş bir uçuşa yasak hava sahası ve deniz yasağı uygulandı.

Norveç ordusu ise yaptığı açıklamada, ABD Donanmasının en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olan Gerald R Ford'un gelişinin, ülkenin en önemli müttefiki ile işbirliğini geliştirmesi ve yakın çalışması için "eşsiz bir fırsat" sağlayacağını söyledi.