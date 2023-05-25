Rusya'nın burnunun dibinde ABD'den gözdağı

ABD’nin en büyük uçak gemisinin tatbikat için Norveç’i ziyareti Rusya’yı kızdırdı.

Rusya'nın burnunun dibinde ABD'den gözdağı

Editör: Özge Ceren Çimen

Rusya, dünyanın en büyük savaş gemisi USS Gerald R Ford uçak gemisinin Oslo'ya yaptığı ziyareti, tansiyonun yükseldiği bir dönemde “mantıksız ve zararlı” bir güç gösterisi olarak nitelendirdi.

NATO askeri ateş gücünün gövde gösterisi olarak tanımlanan geminin 337 metre boyunda olduğu bildirilirken, Kuzey Kutbu’ndaki tatbikata katılmadan önce Norveç’e uğradığı açıklandı.

Batı dünyası ile Rusya arasında Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan gerilimin ortasında gelen ve kamuoyunda çok konuşulan bu ziyaret, Norveç'teki Rus Büyükelçiliği tarafından kınandı.

NATO üyesi Norveç, Rusya ile kara sınırını ve Barents Denizi'nde deniz sınırını paylaşıyor.

Rus büyükelçiliği sözcüsü Timur Chekanov, Fransız haber ajansı AFP'ye Norveç'te askeri güç gösterisinin şaşırtıcı ve hoş karşılanmadığını söyledi.

90 taneye kadar uçak ve helikopter taşıyabilen ve birkaç gün Norveç’in başkentinde demirli kalması beklenen USS Gerald R Ford çevresinde geniş bir uçuşa yasak hava sahası ve deniz yasağı uygulandı.

Norveç ordusu ise yaptığı açıklamada, ABD Donanmasının en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olan Gerald R Ford'un gelişinin, ülkenin en önemli müttefiki ile işbirliğini geliştirmesi ve yakın çalışması için "eşsiz bir fırsat" sağlayacağını söyledi.

screenshot-1.png

screenshot-2.png

İlgili Haberler
ABD'den yeni yaptırım kararı: Rusya'nın askeri zinciri ve enerji geliri hedef alındı
ABD'den yeni yaptırım kararı: Rusya'nın askeri zinciri ve enerji geliri hedef alındı
Rusya ile ABD karşı karşıya geldi. Peskov saldırının arkasında ABD var dedi
Rusya ile ABD karşı karşıya geldi. Peskov saldırının arkasında ABD var dedi
Rusya: ABD ile Fransa, Ermenistan-Azerbaycan arasında arabuluculuk rolünde başarısız oldu
Rusya: ABD ile Fransa, Ermenistan-Azerbaycan arasında arabuluculuk rolünde başarısız oldu
Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor Güncel
Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler Güncel
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler
Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı Güncel
Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı
Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor Ekonomi
Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor
Burası ‘Uçacak’ denilen Türkiye. Artık hepimiz aç ve yoksuluz Ekonomi
Burası ‘Uçacak’ denilen Türkiye. Artık hepimiz aç ve yoksuluz
Uzmanı açıkladı. İşlenmiş gıdalar 5 tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor Sağlık
Uzmanı açıkladı. İşlenmiş gıdalar 5 tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu