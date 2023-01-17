17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Toprak olmuş umutları. Bu enkaz altında bir çocuk var

Toprak olmuş umutları. Bu enkaz altında bir çocuk var

Kırımlı Tatar Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, Rusya'nın füze saldırısı gerçekleştirdiği Dnipro'dan bir paylaşımda bulundu. Khalilova savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 20:59
Takip Et

Rusyanın füze saldırısı yaptığı Dniproda ölü sayısı artıyor. Aralarında çocuklar da var

Toprak olmuş umutları. Bu enkaz altında bir çocuk var
+
Aa
-

Rusya'nın Cumartesi günü Ukrayna’nın doğusundaki Dnipro kentinde düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. 30 kişi de kayıp. Yaşanan bu saldırının ardından hayatını kaybeden sivillere dair çok sayıda paylaşım yapıldı ve Rusya'nın saldırı kınandı. 

Ölü sayısının her geçen gün yükseldiği Dnipro'dan paylaşımda bulunan gazeteci Gülsüm Khalilova, yüksek katlı bir ev enkazından çocuk cesedi çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Savaşın korkunç yüzünü yaptığı paylaşımla bir kez daha gözler önüne seren Khalilova yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah, Dnipro'da yüksek katlı evin enkazı altından ölü bir çocuğun cesedi çıkarıldı. Dnipro'ya Rusya’nın yaptığı füze saldırısından sonra şimdiye 44 kişi hayatını kaybetti"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
2
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
3
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
4
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
5
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
6
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
7
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿ Silah kaçakçılığı operasyonu
﻿ Silah kaçakçılığı operasyonu
﻿ Silah kaçakçılığı operasyonu
﻿Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
﻿Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
﻿Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
﻿Çin, ABD'yi Suriye'yi "yağmalamak"la suçladı
﻿Çin, ABD'yi Suriye'yi
﻿Çin, ABD'yi Suriye'yi "yağmalamak"la suçladı
﻿Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun
﻿Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun
﻿Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.