Rusya’nın füze saldırısında 5 ölü, 31 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Rusya’nın füze saldırısında 5 ölü, 31 yaralı

Ukrayna’da yerleşim yeri vuruldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Klymenko, saldırının iki füze ile gerçekleştirildiğini ve 5 katlı bir apartmanın hasar aldığını belirtti.

Saldırıda acil durum görevlisi de öldü

Klymenko, ilk saldırıda 4 sivilin, ikinci saldırıda ise 1 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bakan, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ancak Rusya, daha önce de Ukrayna’da ayrılıkçı gruplara destek vererek çatışmalara neden olmuştu.

Ukrayna-Rusya gerilimi

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında Kırım’ın ilhak edilmesi ve Donbass bölgesindeki ayrılıkçı hareketler nedeniyle gerilim yaşanmıştı. Taraflar arasında 2015 yılında Minsk Anlaşması imzalanmış ancak ateşkes ihlalleri devam etmişti. Son dönemde Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması ve Karadeniz’de tatbikat düzenlemesi, bölgedeki tansiyonu arttırmıştı.

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