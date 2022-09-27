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Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak

Rusya'da geçen hafta kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Gürcistan ile sınırda askerlik şubesinin açılacağı bildirildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:53
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Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacağı bildirildi

Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak
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Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan'a doğru hareket eden araç sayısının "ciddi" şekilde arttığı belirtildi.

Bu nedenle Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki "Verhniy Lars" Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Rusya'nın diğer sınır kapılarında da kuyrukların oluştuğu görüldü. Rus vatandaşlarının, Kazakistan, Finlandiya, Moğolistan'a akın ettiği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti. (AA)

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