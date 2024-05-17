Rusya'nın Harkov'a düzenlediği bombardımanda 3 ölü, 28 yaralı

Kaynak: İHA
Rusya'nın Harkov'a düzenlediği bombardımanda 3 ölü, 28 yaralı
Rusya güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği güdümlü bombalı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıda yaşanan kayıpları ve yaralıların sayısını doğruladı.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov, uzun süredir Rus saldırılarına maruz kalıyor. Rus güçleri, sivilleri ve enerji altyapısını hedef alırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'yı şehri tahrip etmekle suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Çin ziyareti sırasında Ukrayna'nın Harkov bölgesinde güvenli bir tampon bölge oluşturacaklarını belirtti ve "Harkov'u ele geçirme planımız yok" dedi.

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