Rusya'nın paralı askerlere ödediği para dudak uçuklattı

Özellikle Kuzey Kore ziyaretinde Kuzey Koreli askerlerin Rusya’ya gelip Ukrayna savaşında cepheye sürüleceği bile öne sürülmüştü.

KAYIPLAR ÇOK FAZLA

İngiliz medyasına yansıyan bir iddiaya göre günde ortalama 1.000 kadar kayıp veren Rusya, cepheye çıkması için gönüllü askerlere adete servet değerinde maaşlar teklif etmeye başladı.

CEPHEYE GİDEN ASKERLERE SERVET TEKLİF EDİYORLAR

İngiltere merkezli The Telegraph’ın gündeme taşıdığı iddiaya göre Moskova'daki gönüllü askerlerin ilk hizmet yıllarında ortalama yıllık ücretin yaklaşık dört katı olan 50 bin sterlin kazanacakları söyleniyor.

Kayıt ikramiyeleri, aylık ücretler ve bölgesel yardımları da içeren bu ödeme artışı, Kremlin'in Rusya'nın Ukrayna'daki cephe gücünü ayakta tutmak için ihtiyaç duyduğu aylık 25 bin askeri bulma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Moskova şehir yönetimi geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda “Sözleşmeli bir askere yapılacak toplam ödeme miktarı (aylık maaş ve Moskova ve federal destek önlemleri dikkate alındığında) hizmetin ilk yılı için 5,2 milyon rubleyi yani yaklaşık 50 bin sterlini aşacaktır” ifadelerine yer verildi.

Program, yalnızca Rusya'nın başkentinde ikamet edenler için geçerli olan 1,9 milyon rublelik yani 17 bin sterlinlik tek seferlik bir ödemeyi de içeriyor.

Bu servet değerinde sayılan yeni ödemeler ise sadece 23 Temmuz'dan sonra seçmeleri geçen yeni askerler için geçerli olacağı ifade ediliyor.

Rusya'nın en eğitimli işgücünün yoğunlaştığı yer olması nedeniyle başkent Moskova’dan Putin'in savaşına ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha az gönüllü katıldı. Şehir yetkilileri Ukrayna'da savaşan yaklaşık 45,000 Moskovalı olduğuna inanıyor.



RUSYA EKONOMİSİ DARBE YİYECEK



Bağımsız araştırmacılara göre, Rus hükümeti Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında askerlere ve ailelerine yaklaşık 3 trilyon ruble yani 27 milyar sterlin maaş ve tazminat ödedi.

Bu rakam Rusya'nın o yıl için beklenen gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 1,6'sına ve federal bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiği belirtiliyor.