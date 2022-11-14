Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi kararı kabul edildi

Alınan son dakika bilgisine göre, BM Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Alınan son dakika bilgisine göre, BM Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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