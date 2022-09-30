Rusya'nın ilhak kararının ardından ABD'den yüzlerce Rus ve kuruluşa yaptırım kararı

Ukrayna topraklarının yüzde 15’ini oluşturan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin protokol Kremlin Sarayı’nda imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ne Ukrayna ne de Batı, bizim birliğimizi, ortak geleceğimizi elimizden alamaz. Kendini Rusya’nın bir parçası olarak görenlerin iradesine ve yardım çığlığına biz karşılık verdik” dedi.

ABD'DEN YÜZLERCE RUS VE KURULUŞA YAPTIRIM

ABD yönetimi, "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakına sert tepki gösterdi.

Biden'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını ilhak etme hileli girişimini kınıyor. Rusya, uluslararası hukuku ihlal etti, Birleşmiş Milletler Sözleşmesini çiğnedi ve barışçıl ulusları hor gördüğünü gösterdi.

Bu eylemlerin hiçbir meşruiyeti yoktur. Amerika Birleşik Devletleri her zaman Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı duyacaktır. ABD'nin bu hafta açıkladığı 1,1 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın elini askeri ve diplomatik olarak güçlendirerek topraklarının kontrolünü yeniden kazanma çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.

Rusya'nın düzmece ilhak iddialarına yanıt olarak ABD, Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bugün yeni yaptırımlar açıklıyoruz.

"UKRAYNA'YA İHTİYAÇ DUYDUĞU TEÇHİZATI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik yasadışı girişimlere siyasi veya ekonomik destek sağlayan - Rusya içinde ve dışında - kişi ve kuruluşlara yönelik. Uluslararası toplumu hem bu hamleleri kınaması hem de Rusya'yı sorumlu tutması için bir araya getireceğiz.

Rusya'nın komşusunun sınırlarını yeniden çizmeye yönelik küstahça çabasına rağmen, Ukrayna'ya kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu teçhizatı sağlamaya devam edeceğiz. Kongre'den Ukrayna'yı desteklemek için ek 12 milyar dolar sağlayacak yasayı imzalamasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Uluslararası toplumun tüm üyelerini Rusya'nın yasadışı ilhak girişimlerini reddetmeye ve gerektiği kadar Ukrayna halkının yanında olmaya çağırıyorum."