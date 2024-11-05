Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 60 milyar ruble azaldı

Kaynak: AA
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 60 milyar ruble azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, ekimde 60 milyar ruble azalarak 12 trilyon 730 milyar rubleye (yaklaşık 130,7 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

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Fon hacminin ekimde 60 milyar ruble azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Kasım itibarıyla 12 trilyon 730 rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 6,6 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

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