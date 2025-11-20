Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın çarşamba günü hava saldırısı gerçekleştirdiği Ternopil kentinde süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mevcut bilgilere göre ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını belirten Zelenski, ölenler arasında 3 çocuğun olduğunu, 22 kişiye ise henüz ulaşılamadığını aktardı. Zelenski, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipte 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 136 adet İHA ile saldırdığı ifade edildi. Hava savunma kuvvetlerince 106 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 29 İHA'nın 16 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

RUSYA: ZAPORİJYA'DA BİR BÖLGEYİ DAHA ELE GEÇİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Veseloye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı. Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Veseloye yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

RUS HAVA SAHASI ÜZERİNDE HAREKETLİLİK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 65 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 65 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların birçok bölge üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.