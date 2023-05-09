Rusya'nın Zafer Bayramı geçit töreni Moskova'daki Kızıl Meydan'da başladı

Rusya'nın her yıl düzenlenen Zafer Bayramı geçit töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in izlediği ve bir konuşma yapması beklenen Moskova'nın Kızıl Meydan'ında yapılıyor.

Rusya'nın Zafer Bayramı geçit töreni Moskova'daki Kızıl Meydan'da başladı

Editör: Osmancan Erok

Rusya, her yıl düzenlediği Zafer Bayramı’nı kutlamalara başladı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, birlikleri teftiş etti ve II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 78. yıldönümünü kutladı.

Zafer Bayramının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in takvimindeki en önemli gün olduğu belirtildi. Putin’in, bu günü, uzun süredir halkın desteğini toplamak ve ülkenin askeri gücünü göstermek için kullandığı biliniyor.

GEÇİT TÖRENİ SÖNÜK GEÇİYOR

Ancak bu yılki geçit töreni, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının istenilen düzeyde devam etmemesi sebebiyle sönük geçiyor. Moskova dışında, Rusya'daki birçok bölge - çoğu Ukrayna sınırına yakın - güvenlik endişeleri ve sergilenecek askeri teçhizat eksikliği nedeniyle gösteri hazırlıklarını azalttı.

Bugün geçit törenine katılan askerler arasında Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" olarak adlandırdığı operasyona katılan askerlerin de yer aldığı belirtildi.

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