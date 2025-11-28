Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında İstanbul Boğazı’ndan Rusya'ya giden iki gemide patlama meydana geldi. Gambia bayraklı “KAIROS” adlı ham petrol gemisinde patlama sonrası 'dış müdahale' ihbarı yapılırken, 'VIRAT' isimli gemide ise patlama sonrası 'isabet aldık' ihbarında bulunuldu.

25 KİŞİ GEMİDE

KAIROS gemisinin personeli Türk bayraklı “Türkan Saylan” gemisinden yardım istedi ve gemide 25 mürettebatın olduğu bilgisini verdi.

PERSONELLER TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli Valiliği yaptığı paylaşımda gemi personelinin tahliye edildiğini belirterek, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide meydana gelen yangında, gemideki 25 personel tahliye edilmiş olup, personellerin sağlık durumları iyidir" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Kefken açıklarındaki gemi yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken (İstanbul Türkeli Feneri’ne 52 mil mesafede) Karadeniz’de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

VIRAT GEMİSİNDEN İHBAR

VIRAT isimli gemi personeli de 'isabet aldık' ihbarında bulundu. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada gemiden gelen ihbara değinilerek, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" denildi.