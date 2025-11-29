İstanbul Boğazı girişine yakın bir mevkide, Karadeniz açıklarında seyir halindeki KAIROS isimli ham petrol tankerinde saldırı sonucu büyük bir patlama meydana geldiği duyurulmuş, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarındaki VIRAT isimli tankerden de isabet aldıklarının bilgisi alındığını belirtmişti.

Ulaştırma Bakanlığı, VIRAT adlı tankerin ikinci kez vurulduğunu açıklarken, saldırı anını Ukrayna istihbaratı paylaştı.

KARADENİZ'DEKİ GEMİLERE SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları ile vurulan tankerlerin görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde saldırı botunun tankere arka taraftan tarafından çarptığı görülürken yükselen alevler ve sonrasında tankeri saran yangın saldırının şiddetini ortaya çıkardı.

İşte Ukrayna tarafından servis edilen o görüntüler,

'Ulaştırma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada tankerlerdeki personelin kurtarıldığını açıklamış "Mısır-Rusya seferi sırasında patlama sonucu yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerimizce sağlıklı şekilde tahliye edilmişti. KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ile gece boyu yapılan müdahale sonucunda açık güvertedeki yangın tamamen söndürülmüş, kapalı alanlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmişti.'