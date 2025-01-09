Rusya'ya saldırı. Acil durum ilan edildi

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Rusya'ya saldırı. Acil durum ilan edildi

Saratov Valisi Roman Busargin tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısına uğrayan Saratov bölgesindeki Engels şehrinde acil durum ilan edildiği ifade edildi.

Rusya’nın Engels şehrine İHA saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan saldırının ardından bölgede acil durum ilan edildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Saratov Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov’a yönelik İHA saldırısı hakkında bilgi verdi. Saldırı sebebiyle Engels'teki bir sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğini belirten Busargin, bölgede acil durum ilan edilmesine karar verildiğini ifade etti.

Rus medyasında yer alan görüntülerde, zarar gören sanayi bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, topraklarına yapılan saldırılarda Ukrayna'ya ait 32 İHA’yı imha ettiklerini belirtmişti.

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