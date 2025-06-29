Rusya'ya şok yaptırım kararı: Gölge Filo ve İHA tedarikçileri hedefte

Oslo hükümeti yürürlüğe giren yeni yaptırım paketiyle Rusya Federasyonu'na karşı sert adımlar attı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin açıklamasına göre, bu kararlar Rus ekonomisi ve askeri kapasitesi üzerinde önemli bir baskı oluşturacak. Yaptırımlar, uluslararası kısıtlamaları aşmak için kullanılan Rusya'nın 189 gemilik "gölge filosu"nu ve Rus askeri sanayisine drone, silah, mühimmat, askeri ekipman ve lojistik destek sağlayan 17 kişi ile 58 şirketi kapsıyor.

Putin'den korkutan hamle. Rusya'nın gölge filosu Baltık Denizi'ne indi

Espen Barth Eide, "Yaptırımlar, Norveç ve AB'nin Rusya üzerindeki baskıyı sürdürdüğünün bir işareti," dedi. Ek olarak, askeri ürünlerin son kullanıcısı veya Rusya'nın savunma sanayisiyle bağlantılı 31 hukuki kuruluş, ihracat kontrol listesine alındı. Bu kararla birlikte, Avrupa Birliği ve İngiltere liderlerinin iki Çin bankasına yönelik yaptırım planları da gündemde. Bu bankaların Rusya'nın mevcut ticari yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. Bu kısıtlamaların, Moskova üzerindeki baskıyı artırması hedeflenen 18. AB yaptırım paketine dahil edilmesi bekleniyor. Ancak, bu paketin onay sürecinin, bazı AB ülkelerinin muhalefeti nedeniyle zorlu geçebileceği belirtiliyor.