Rusya'yı şoke eden haber: Putin'in görevden aldığı bakan evinde ölü bulundu!

Düzenleme: Tuğba Aksu
Rusya'yı şoke eden haber: Putin'in görevden aldığı bakan evinde ölü bulundu!

Rusya basını bu haberi konuşuyor. Vladimir Putin'in sabah saatlerinde görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'i saatler sonra ölü bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’i bu sabah imzaladığı kararnameyle görevden almıştı. Saatler sonra Roman Starovoit, evinde ölü bulundu.

Reuters'ın İzvestiya haber ajansında yer alan habere göre, 53 yaşındaki Starovoit'in silahla intihar ettiği iddia edildi.

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Bakan’ın, Rusya'da yaşanan sıkıntılar nedeniyle görevden alındığı belirtilmişti.

Starovoid, Rusya'nın federal yol ajansı olan Rosavtodor'da altı yıl boyunca görevdeydi.

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Starovoit'in yerine daha önce Novgorod bölgesinin valiliğini yapmış olan Andrei Nikitin'in getirildiği bildirilmişti. Nikitin, Ulaştırma Bakan yardımcısıydı.

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