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Rus hapishanesinden çıktı. Amerikan Ligi'ne imza attı

Tutuklu takasında serbest kalan Griner'in yeni adresi belli oldu

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:42
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Rusya'yla tutuklu takasında serbest kalan basketbolcu Griner, Phoenix Mercury'yle anlaştı

Rus hapishanesinden çıktı. Amerikan Ligi'ne imza attı
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Rusya ile yapılan tutuklu takası sonrası serbest bırakılan ABD'li basketbolcu Brittney Griner, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Phoenix Mercury ile resmen anlaştı.
Phoenix Mercury'den yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Griner ile bir yıllık anlaşma imzalandığını belirtildi.
"HARİKA BİR TRANSFER"
Griner'in kadroya katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten kulübün genel menajeri Jim Pitman, "Bizim için harika bir gün. Bizden gittiğinden bu yana Brittney Griner'ı her gün özledik. Performansı bizim için sorun olmayacak. Sahadaki ve soyunma odasındaki varlığı, bu organizasyonun içinde yer alması, bizim için en önemli etkenler. Yuvana hoş geldin." ifadelerini kullandı.
UYUŞTURUCUDAN HÜKÜM GİYMİŞTİ
Kariyerinde 8 kez WBNA All- Star'a seçilen ve ikişer kez olimpiyat ile dünya şampiyonluğu yaşayan Griner, daha önce de formasını giydiği Phoenix Mercury'de 2014 yılında WNBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Griner'in hayatı, 4 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve 3 Rusya ligi kupası kaldırdığı Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımında görev aldığı dönemde değişmişti.Geçen yıl 17 Şubat'ta, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda gerçekleştirilen aramada, eşyalarının arasında kenevir yağı içeren elektronik sigara kutuları bulunması üzerine tutuklanan Griner, 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin hassas olduğu bir dönemde yaşanan tutuklama, uluslararası kamuoyunda uzun süre gündemde kalmıştı. Griner, iki ülke arasındaki pazarlıklar sonucunda ABD'de tutuklu Rus silah tüccarı Viktor Bout ile yapılan takas sonucu 9 Aralık'ta ABD'ye getirilmişti.

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