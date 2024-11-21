Rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu. İnsan kaçakçılığı yapmıştı

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu. İnsan kaçakçılığı yapmıştı

Para karşılığı Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla TSK'dan atılan ve rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında karar verildi. Mahkeme, Çokay’ın eylemlerini sabit bularak 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Tuğgeneral Bilal Çokay ilk önce emekliliğe sevk edilmişti. Daha sonra Çokay Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilerek TSK'dan atılmış ve rütbesi geri alınmıştı.

Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dikkat çeken Bilal Çokay hakkında yargı süreci tamamlandı.

Ekol TV'nin haberine göre mahkeme Çokay hakkında kararını verdi. Mahkeme, Çokay’ın eylemlerini sabit bularak 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

28 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Çokay, makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 28 Haziran 2024 tarihinde tutuklanmıştı.

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