Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 36. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatrolarının Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen törende Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

Törende, "Aziz Nesin Emek Ödülü" sinema ve tiyatro sanatçısı Zuhal Olcay'a, "Yaşam Boyu Onur" ödülü tiyatro ve sinema sanatçısı Rutkay Aziz'e verildi.

RUTKAY AZİZ’DEN UMUT MESAJI

Rutkay Aziz’in etkileyici konuşması festivale damga vurdu. Aziz konuşmasında;

“Her ne kadar kimse bizden ilerici devrimci tiyatro yapmamızı istemiyorsa da biz inatla yapıyoruz. Soruyorlar bana, size de sormuşlardır: Mutlu musun? Değilim. Mutsuz bir ülkede ben niye mutlu olayım ki? Eşim, dostum, arkadaşlarım, dostlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken; mutsuzluğun, talihsizliğin egemen olduğu koşullarda ben neden mutlu olayım? Mutlu olmamın nedeni yok, en başta. Ama bir şey var: Umutluyum. Niye umutluyum biliyor musunuz? Bir ustamın söylediği gibi, kadınlar katılmaksızın gerçek bir kitle hareketi olamaz. Bizim kadınlarımız, gençlerimiz, insanımız bu demokrasi ve barış mücadelesinde ‘biz de varız’ diye seslerini çıkarıyorlar. Bunun için ben umutluyum. İnsanda en son umut ölür ama bizim umudumuz ölmeyecek”