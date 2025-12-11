NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin 5 Aralık'ta yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin ittifaka olan taahhüdünü güçlendirdiğini vurguladı. Stratejide NATO genişlemesine ilişkin sınırlamalara dair ifadelerin hatırlatılması üzerine Rutte, odak noktasının ittifakın bütünsel güvenliği olduğunu belirterek, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa'nın güvenliği ve NATO'ya bağlılığı açıkça teyit ediyor. İttifakın güvende olması için NATO, Avrupa, Kanada ve ABD arasında güçlü bir işbirliği şart" dedi.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın her iki döneminde de müttefiklerden "daha fazla sorumluluk" talep ettiğini anımsatarak, NATO Lahey Zirvesi'nde bu yönde kararlar alındığını hatırlattı. "ABD'nin NATO için daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu görüyorum" diyen Rutte, transatlantik bağların güçlenmesinin ittifakın temel taşı olduğunu ifade etti.