Ruud van Nistelrooy’un yeni takımı belli oluyor

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Ruud van Nistelrooy’un yeni takımı belli oluyor

Manchester United’ı Erik ten Hag sonrası geçici süre ile çalıştıran Ruud van Nisterlrooy’un yeni takımı belli oluyor. Hollandalı teknik adamın Premier Lig’de kalması bekleniyor.

Manchester United’dan Ruben Amorim’in gelişi sonrası ayrılan Ruud van Nisterlrooy’un yeni adresi belli oluyor. Hollandalı teknik adamın Leicester City ile görüştüğü öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde resmi olarak anlaşması bekleniyor. Hollandalı teknik adam ile Hamburg da ilgileniyor.

Küme düşme hattının 1 puan üstünde bulunan Leicester, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Steve Cooper ile yolları ayırmıştı. Cooper döneminde Leicester sadece 2 maçı kazanabildi.

Hollandalı teknik adam Ruud van Nisterlrooy, efsane olduğu Manchester United’a teknik adam olarak gelmeden önce Hollanda’da PSV’yi çalıştırda. Ligde o dönem Arne Slot’un çalıştırdığı Feyenoord’un ardından ikinci sırada yer alırken Hollanda Kupası’nı Ajax’ı mağlup ederek kazandı.

Manchester United’a Erik ten Hag’ın yardımcısı olarak gelen Hollandalı teknik adam, ten Hag ile yolların ayrılması sonrası takımın başında çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Finansal sorunlarla boğuşan Leicester'ın düşük bütçeli bir teknik adam aradığı ve en uygun aday olarak van Nistelrooy’u belirledikleri öğrenildi.

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