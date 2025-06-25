Rüya çift hayranlarını şok etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rüya çift hayranlarını şok etti

Almanya'nın sevilen moda yarışması Germany’s Next Topmodel'ın 2024 sezonuyla tanınan Grace Zakhour ve Armin Rausch, bir yıllık ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu. Cannes'daki son ortak görünümlerinden sadece dört hafta sonra gelen bu ayrılık hayranlarını şaşırttı.

Almanya'nın en çok izlenen moda yarışmalarından "Germany’s Next Topmodel 2024" ile tanınan Armin Rausch ve Grace Zakhour çifti, beklenmedik bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı. Çiftin ayrılık haberi, Armin'in Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla kesinleşti.

Armin Rausch kendi Instagram hesabındaki soru-cevap etkinliğinde bir hayranının "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet. Grace ve ben kısa süre önce ayrıldık. Her şey iyi şartlarda gerçekleşti. Ona sadece en iyisini diliyorum" şeklinde yanıt vererek ayrılığı doğruladı. Çiftin sosyal medyada bir süredir birlikte paylaşım yapmaması, ayrılık dedikodularını güçlendirmişti.

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Sadece dört hafta önce, 78. Uluslararası Cannes Film Festivali kapsamında "The Phoenician Scheme" filminin galasında kırmızı halıda birlikte boy gösteren ve oldukça mutlu görünen Grace ve Armin'in bu ani ayrılığı şaşkınlık yarattı. Grace Zakhour henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Genç model "Hayaller gerçek olduğunda" notuyla kırmızı halıdan bir fotoğraf paylaşmıştı.

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