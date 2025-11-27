Show TV’nin yeni dizisi ‘Rüya Gibi’nin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı TMC Film imzalı dizi, gizemli iş insanı Emir’in hayatına girmesiyle mütevazı bir yaşam süren Aydan’ın lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor.

Peki, ‘Rüya Gibi’ reytinglerde ne yapar? İki sezondur belirli bir izleyici kitlesini oluşturan ‘Mehmed Fetihler Sultanı’, birkaç bölüm sonra final yapacak ‘Kral Kaybederse’, istikrarlı gidişini sürdüren ‘Kıskanmak’, son haftalarda aldığı sonuçlarla karamsar bir tablo çizen ‘Gözleri Karadeniz’, yazdan devam eden ‘MasterChef Türkiye’ ve bu yapımlara birde gündüz kuşağı programları eklenince, ‘Rüya Gibi’nin işi kolay değil. Tanıtımlar, yaz dizisi tadında. Şansı olur mu? Her an her şey olabilir. Bu arada, kanalın aynı gün yayınlanan dizisi ‘Bahar’ın ya günü değişecek ya da sessiz sedasız yayından kaldırılacak. Bakalım neler olacak?

Tuğba Çimencan’dan ‘Dağlar’ sürprizi

Türk Halk Müziği’nin en özgün seslerinden birisi olan Tuğba Çimencan, yeni çalışması ‘Dağlar’ı ASC Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait şarkının düzenlemesini Ahmet Özgül yapmış. Esere Özcan İşbil’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Bir sitem ve aynı anda bir ağıt niteliği taşıyan şarkı, sevdiğini kendine yakınlaştırmak için her şeyi yapmış birinin sonunda terk edilmiş ve yükünü dağlara bırakacak kadar yorgun hâlini anlatıyor.

Tuğba Çimencan, kendine has tarzı ve yorumuyla hoş bir çalışmaya imza atmış.

Karanlığın Hafızası Sergisi açıldı

Ressam Özge Kahraman’ın mağara metaforu üzerinden hafıza, zaman ve bilinçaltı arasındaki bağı irdelediği sergisi ‘Karanlığın Hafızası’, Balat’taki Fener Evleri’nden Haliç Sanat 2’de açıldı.

12 yıllık mağaracılık deneyiminden beslenen sanatçı, mağaraya inişi hem bedensel bir keşif hem de zihinsel bir derinleşme eylemi olarak tanımlıyor. Özge Kahraman’ın üretiminde çizim, 3D modelleme, LiDAR taramaları, haritalama, video ve fotoğraf gibi farklı araçlar bir araya gelerek zamanın jeolojik ve psikolojik katmanlarını görünür kılıyor. Nokta, onun eserlerinde yalnızca bir form değil; hem taşın hem bilincin hem de geçmişin mikroskobik temsilcisine dönüşüyor.

Sergi, Haliç Sanat 2’de 15 Şubat 2026’ya kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.