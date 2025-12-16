Sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, katıldığı programda hayatından çıkardığı bir kişiyi samimi bir şekilde anlattı. Bozoklu'nun "Gerçek değil, imajı sahte" ifadesi büyük ilgi çekti.

Ulan İstanbul, Canım Ailem, Şahsiyet, Hayatımın Neşesi, Gel Dese Aşk ve Bizim Yenge gibi pek çok başarılı yapımda rol alan Şebnem Bozoklu, programda içten açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, hayatından uzaklaştırdığı kişiyi de dile getirdi.

İbrahim Selim'in konuğu olan Şebnem Bozoklu, “Hayatımda sadece gerçek insanlar olsun istiyorum. Gerçek değil, imajı sahte olan kişilerle yolum kesişmesin. Onlarla olan bağlarımı tamamen kopardım" dedi.

Bu sözler sonrası "Acaba kim?" soruları sosyal medyada yankı buldu.

Oyuncu, kararının kırgınlık ya da öfke kaynaklı olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Enerjimi ve zamanımı gerçek olmayan insanlara harcamak istemiyorum. Hayatımdaki kişiler içten ve samimi olmalı. Kendimi korumak adına bu tür insanlarla bağımı kestim.”

İsim belirtmese de “Çok iyi numara yapan, insanları kandıran biri” demesi merakı artırdı. Sosyal medyada Ezgi Mola veya Serenay Sarıkaya olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 25 Ağustos 1979'da İstanbul'da doğdu.

Baba tarafı Isparta, anne tarafı Siirt kökenli olup Mısır asıllı bir aileden gelir. Çocukluğunu Kadıköy ve Suadiye'de geçirdi.

Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve 2004'te buradan mezun oldu.

TRT'de sunuculuk ve çocuk programlarında kukla oynatıcılığı gibi işlerle başladı.

Büyük çıkışını 2008-2009 yıllarında Canım Ailem dizisindeki Meliha rolüyle yaptı; bu performansıyla 2009 Altın Kelebek En İyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

• Ulan İstanbul (Yaren)

• Bizim Yenge

• Şahsiyet

• Hayatımın Neşesi

• Kızılcık Şerbeti (Meri/Meryem)

• Sinema filmlerinde Albüm, Cebimdeki Yabancı, Yok Artık gibi eserlerde rol aldı

Ayrıca tiyatro oyunlarında yer aldı ve çeşitli ödüller kazandı.

2010-2016 yıllarında Emre İzer ile evli kaldı.

2019'da gazeteci-yazar Kanat Atkaya ile evlendi. Çocuğu yok.