Rüya gibi transfer! 1. Lig'den Napoli'ye imza attı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Iğdır FK'nın genç forvetini kadrosuna katmak için kulüple anlaştı.

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nın temmuz ayında ADO Den Haag'ın U19 Takımı'ndan kadrosuna kattığı genç forvet Özder Özcan, dev bir transfere imza atmak üzere.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre 18 yaşındaki futbolcu, İtalya Ligi Serie A devi Napoli'yle anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibinin, Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, önce genç takıma alacağı ve sonrasında gelişimini takip ederek oyuncuyu değerlendireceği kaydedildi.

Hollanda'da doğup büyüyen 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag'ın U19 Takımı'ndan 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK'ya imza atmıştı.

Türkiye'nin U17 Milli Takımı'nda 15 maça çıkan Özcan, 3 gol kaydetti. U18 Milli Takımı'nda ise 11 maçta boy gösteren Özder Özcan, 2 gol atma başarısı göstermişti.

