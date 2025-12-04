Show TV’nin yeni dizisi ‘Rüya Gibi’, ekran yolculuğuna başladı. TMC Film imzalı dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 3.89 reytingle 7., AB’de aldığı 3.46 reytingle 8. ve ABC1’de aldığı 3.86 reytingle yine 8. sırada yer aldı. Dizi, bu sonuçla gelecek için umut verse de ilerleyen haftalarda bu başlangıcı devam ettirip ettirmeyeceğini birlikte göreceğiz.

Başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş’in paylaştığı dizi, Salı’dan Pazar’a çekilen ‘Bahar’ın yerine getirilmişti. Reyting tablosuna bakınca, ‘Rüya Gibi’nin ‘Bahar’ın reytingleriyle hemen hemen aynı sonucu aldığı görülüyor. Diziler arası gün değişikliğinin şu an için sadece bir tercih olduğu, planlanan başarının yakalanamadığı ortaya çıkıyor. Daha önce de belirtmiştim. Gün değişiklikleri, bazen çözüm olmuyor.

‘Rüya Gibi’, ‘Kral Kaybederse’nin final yapmasını avantaja çevirebilir. Kanal, diziye sahip çıkar ve gerekli tanıtım çalışmalarını yaparsa, yoluna doludizgin devam eder. Yoksa, rüzgar tersine döner.

Gökhan Tepe’den 30. yıla özel albüm

Gökhan Tepe, Kozyatağı’nda bir mekanda sahne aldı. Mesut Şen’in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Gökhan Tepe, hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Sanatçı, yıllardır gördüğü yoğun sevginin kendisini her seferinde duygulandırdığını söyledi: “İçerisi dolu. Çok büyük bir sevgi var. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. 29 yıldır yanımda oldukları gibi bu gece de yanımdalar. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım.”

Gökhan Tepe, uzun zamandır üzerinde çalıştığı özel proje hakkında ilk kez detay verdi: “20-30 yıldır birçok sanatçı dostuma şarkılar verdim. İçlerinden kalbimde özel yeri olanları seçiyorum. 10 şarkılık bir seçki hazırlıyorum. 2026’da 30. yılım olacak, bu özel projeyi dinleyicimle buluşturacağım.”

Kırılgan dünyanın fotoğrafları buluşuyor

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (FotoFest), 12 Aralık-12 Ocak tarihlerinde ‘Kırılma Zamanı’ temasıyla düzenlenecek.

15 uluslararası, 15 ulusal fotoğrafçı; videoyla eser üreten 7 sanatçı, 8 kolektif, 11 genç, 7 engelli birey ve 20 çocuk fotoğrafçının çalışmalarına 12 farklı mekânda ev sahipliği yapmaya hazırlanan festivalin bu yılki küratörlüğünü Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan üstleniyor. Toplumsal ve kişisel kırılmaların farklı coğrafyalardan yansımalarını izleyiciyle buluşturan festival, geniş bir seçkiyle fotoğrafın dönüştürücü gücünü hem küresel hem yerel ölçekte tartışmaya açacak.

Açılışı, 12 Aralık Cuma akşamı saat 19.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festival programı, sergilerin yanı sıra bir ay boyunca düzenlenecek paneller, sanatçı konuşmaları ve atölyelerle zenginleşecek.