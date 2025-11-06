Âşık Edebiyatı Gelenekleri İçinde Tokatlı Âşıkların Yeri ve Önemi yazılarımın üçüncüsünde, rüya motifine değineceğim.

Türk kültüründe rüya motifinin izleri çok eskilere kadar gider. Çeşitli efsane ve destanlarda rüya motifine sık sık rastlanmaktadır. Âşıklar âşıklığa başlamayı ya da yetişip usta âşık olmayı geleneksel bir unsur olarak gördükleri iki önemli yol olan usta yanında yetişme ya da rüyada bade içerek badeli âşık olmaya bağlarlar.

Âşık edebiyatı geleneklerinden Bade İçme olgusu Tokatlı âşıklarda görülen önemli hususlardandır. Badeli âşıklar dan Tokatlı Nuri, Zileli Ceyhunî, Aydın Ali, Kul Aşur ve kadın âşıklardan Nevruz Bacı sadece birkaçıdır.

Bade halkbiliminde rakı, şarap gibi alkollü içki anlamına gelmez. Şerbet, su gibi içilecek bir mai olduğu gibi elma, nar, ekmek, üzüm gibi herhangi bir yiyecek de olur. Hatta ele verilen bir saz da bade olmaktadır. Bade içme görülen rüya sonucu manevi bir deyişmeye uğramadır. İnanışa göre âşık olmak için ya usta yanında yetişmek ya da mutlaka “pîr” elinden bade içmek gerekir. Âşık edebiyatında rüya; kişinin âşıklık özellikleri kazanmasında önemli etkendir.

Rüya genellikle çocukluk ve gençlik çağında görülür. Badeli âşıklardan Ferrahî 12 yaşında, Musa Merdanoğlu 13 yaşında, Hıfzî 18 yaşında, Pervanî 19 yaşında, Müdamî 14 yaşında, Feymanî 23 yaşında rüya görüp bade içmiştir. 40 yaşının üstünde bade içenlerin sayısı oldukça azdır.

Âşıklar rüya görmeden önce onları bu olaya hazırlayan bazı nedenler vardır. Çıraklık, çevre, saz-söz, maneviyat, sıkıntı ve ani deprasyon gibi nedenlerden sonra rüya görülmekte, bade içilmektedir.

Bade bir pîr, üçler, beşler, yediler, kırklar ve Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli gibi bir din ulusu tarafından içirilir.

Rüya Motifinin Aşamaları

Rüya motifini Umay Günay; I. Hazırlık Devresi, II. Rüya, III. Uyanış olarak belirlemektedir.

Bade Türleri

Badeli âşıklar daha çok şehir ve cemiyet hayatına uzak kalanlar arasında görülür. Bunlara göre bade Er dolusu ve Pîr dolusu olmak üzere iki türlüdür:

Er Dolusu: Er dolusu içen âşıklar kahraman, yiğit ve gözüpek kişi olurlar. Sevdiği için ölümle göğüs göğüse gelir. Maceraları kahramanlıklarla doludur. Köroğlu, Dadaloğlu böyle er dolusu içmiş âşıklardandır. Pîr Dolusu: Pîr dolusu içen âşıklarsa cefalar çeker, sevdalara düşer, sevgilisinin arkasından yanar tutuşur. Bunlar kahraman değildir, vefakâr ve fedakâr âşıklardır. Ercişli Emrah, Âşık Kerem, Âşık Sümmanî, Âşık Şenlik bunlardandır. İçilen Badeler

Tokat/Zile’nin önemli âşıklarında Sefil Edna bir şiirinde geçen:

Yatarken üstüme geldi erenler

Yatan ne yatarsın uyan dediler

Elinde badesi pirim karşımda

Al şu badeyi de ihsan dediler

biçimindeki deyişi ile badeli âşıklardan olduğunu dile getirmiştir.

Badeli âşıklardan Tokatlı âşık Püryanî mahlasını rüyasında bade içerken aldığını:

Gece bade ile gördüm rüyanı

Zikrederdim gece gündüz mevlamı

O zaman rüyada pirimiz dedi

Sizin isminiz de Âşık Püryanî

biçiminde dile getirmiş, Zileli Âşık Ali Kurt da:

Ben Hakk’ı ararken kendimde buldum

Kudretten bir dolu içtim erenler

dizeleri ile badeli aşıklar kervanında olduğunu ifşa etmiştir.

Aşk badesi her zaman bir çeşit mai (içecek) olmayıp çeşitli yiyecekler, yutulan bir şey, eline verilecek bir saz, okutulan bir âyet vb. de olabilmektedir. Çok iyi saz çalan Zileli Âşık Eminî, rüyasında bir pîrin verdiği ekmeği yiyerek nasiplendiğini ve badeli âşık olduğunu söylemiştir.

Tokat/Zile’de demircilik yapan babasının yanında 12-13 yaşlarında çırak olarak çalışırken dükkâna gelen ak sakallı yaşlı bir ihtiyar Hacı Sadık’a bir dolu bade vermiş. Bunu içen Hacı Sadık bayılmış, kendine geldiğinde doğaçlama şiirler söylemeye başlamış ve dükkandan ayrılıp kendini saza, söze, muhabbet meclislerine kaptırmıştır.

Zileli Âşık Kul Aşur, badeli âşıklardan olduğunu kendisi: “Aziz Baba adında bir pirin dergahını ziyaret ettim. Rüyamda, Aziz Baba bana sazını uzattı ‘Çal evladım çal ve oku’ dedi.Uyandığım zaman kendimi çok hafif hissettim. İşte o günden bu yana sazımla baş başa kaldım. Çaldım söyledim.” biçiminde açıklamaktadır.

Tokat’ın önemli âşıklarından Selmanî badeli âşık olduğunu:

Selmanî der ustam verdi ilimi

Bana destur deyip açtı dilimi

biçiminde dile getirmiştir.

Tokatlı Âşık Nevruz Bacı ise:

“Ben de hayran oldum senin halına

Rüyamda bir saz verdiler elime

Saz ile oturdum tren yoluna

Tren durur aşkın treni durmaz”

deyişinde badesinin eline verilen bir saz olduğunu işaret etmiştir.

Askı Geleneği (Muamma)

XVI. yüzyılda Klasik Türk Şairleri arasında çok büyük bir ilgi uyandıran Muamma ve Lügaz daha sonraları âşıklar tarafından da benimsenmiş, ustalık ve becerilerinin bir işareti olarak kullanılmaya başlanmış ve zaman içinde gelenek halini almıştır. Klasik Türk şiirindeki muamma ve lügazlarla halk şiirindeki askı (muamma) birbirinden çok ayrı uygulamalardır.

Arapça’da bilmece yani Klasik Türk Şiiri’ndeki lügaz herhangi bir şeyi gizleyen şiirdir. Halk Şiiri’ndeki muamma ise bir kimsenin ya da varlığın sadece adını gizleyen şiir demektir.

Lügazın muammadan ayrılan yanı çözüm arayacak açıklamayı içinde bulundurmasıdır. Lügazda belirtilmek istenen nesne tasvir edilerek açıklanır.

Âşık Edebiyatı’nda muammanın özel bir önemi vardır. Âşıklarca muamma düzenlemek, ya da bir muammayı çözmek zekâ ve bilgi ister. irticalen şiir söyleyen, karşılaştığı âşıkla atışma yapmak gibi üstün bir kişiliğe sahip âşık için muamma asmak, muamma indirmek, sadece bir hüner değil ustalık belgesi gibidir.

Muamma söyleyen, askı asan, iyi muamma çözen Tokatlı âşıklar da bulunmaktadır.

Ver âşık cevap haydi sualime

Elif lâmla elif dal neden oldu

On sekiz bin âlem Hak cemalinde

Hak ile hak olan kul neden oldu

diyen Zileli İsmail sadece biridir.

VII. Dedim - Dedi tarzı söyleyiş

Halk şiirinde yaygın olarak kullanılan bir biçim olup koşma ve semaîlerdeki âşık ve sevgilinin (Dedim - Dedi ifadesine bağlı) karşılıklı söyleşmeleridir.

İlk örneklerine Divanü Lügati’t Türk’te:

Aydım ona sevük

Bezni taba ne elük

Keçting yazı kerik

Kırlar edhiz dedik

Aydı sening udhı

Emgen telim udhı

Yumşar katığ ödhü

Könglüm sanga yüğrük

biçiminde her dörtlüğün ilk dizesinde aydım(dedim), aydı(dedi) biçiminde rastladığımız bu biçimin Anadolu Türk edebiyatındaki ilk örneğiyse Divan Edebiyatı’nda Kadı Burhaneddin’in;

Didüm ki dilün didi ne şirin söyler

Didüm ki dilün didi ne narin söyler

Didüm ki canım cümle fedadır saçuna

Didi ki bu miskin hele varın ne söyler

biçimindeki bir rübaisinde görülmektedir.

Dedim kalem nedir dedi kaşımdır

Dedim inci nedir dedi dişimdir

Dedim onbeş nedir dedi yaşımdır

Dedim onaltıdır dedi ki yok yok

biçiminde söylenen ve Tokatlı Âşıkların yol büyüğü Erzurumlu Emrah’tan alınan bir türkü olarak bilinen Dedim - Dedi’li bu şiirin Emrah’tan başka Âşık Hasan, Kul Nesimî, Ercişli Emrah ve Âşık Ömer’de oluşu hatta günümüzde Ferrahi, Arapgirli Fehmi Gür gibi âşıklarda ustaca söylenmiş oluşu geleneğin canlılığını koruduğunun işaretidir.