Rüyada abdest almak ne demek? Rüyada abdest almanın anlamı nedir?

Rüyada abdest almak genellikle ferahlamaya işaret eder.

Rüyada abdest almak ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

Rüyada temiz bir su ile abdest almak kişinin amacına kavuşulacağına işarettir.

RÜYADA ABDEST ALMAK

Rüyada eğer abdest tamamlamazsa kişinin amacına kavuşamayacağına delalettir.

Rüyada soğul bir yerde abdest almak çalınan bir eşyanın bulunacağına tabir edilir.

Rüyada abdest alıp namaz kıldığı gören kişinin üzüntü ve kederden uzaklaşacağına yorulur.

Ticaretle uğraşan kişinin rüyada abdest alıp namaz kıldığını görmesi iyi bir kazanca ulaşacağına işarettir.

RÜYADA ABDESTİN BOZULMASI

Rüyada abdestin bozulması ise, gecici de olsa bazı sıkıntılar yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, üzüntülerin gideceğine alâmettir.

Kişinin rüyada abdest yaptığı yeri bilmemesi, malını boş yere harcamakla tâbir olunur.

Yine bir yere abdest edip üzerini toprakla örttüğünü görmek, bir malı bir yere gizlemeğe delâlet eder.