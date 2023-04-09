Rüyada kişinin ağladığını görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada kişinin ağladığını görmesi rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağlamanın anlamı nedir?

RÜYADA AĞLAMAK NE DEMEK?

Rüyada görülen ağlama eylemi genel olarak arınmaya, sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında ağladığını görmesi, sevinçli bir haber alacağına işaret eder. Bu rüya helal kazanca, borçlardan kurtulmaya delalettir. Kişiyi o güne kadar üzen bazı olayların artık son bulduğu anlaşılmalıdır.

Rüyada ağlamak, psikolojik yorum olarak kişinin bilinçaltındaki bazı sıkıntıları göstermektedir. Bu rüya, kişiyi günlük yaşamda yoran sıkıntıların bir birikimidir. Kişi rüyasında ağlayarak, bu baskıdan kurtulamaya çalışmaktadır.

Kimi rüya yorumcuları bu rüyayı dikkatli olunması gereken bir dönem olarak açıklar. Bu rüyanın sahibi, hata yapmaktan çekinmelidir. Özellikle çevresinde kendisine dost görünen kimselere karşı temkinli olmalıdır. Bu rüya, yakınlardan gelecek kötülüklere işaret edebilir. Rüya sahibinin kendisine yakın kimselerle ortaklık kurmaktan çekinmesi tavsiye edilir. Yeni iş fikirleri varsa, bunların bir süre ertelenmesi, rüya yorumcularının önerisidir.

Rüyada sebepsiz yere ağlamak, gelecek iyi haberlere delalet edilir. Rüya sahibi tez vakitte kendisini huzura erdirecek haberler alır. Sıkıntılı bir dönemde ise, bu dönem son bulur.

Eğer rüyadaki ağlama eyleminin bir sebebi varsa, rüya bu sebebe göre yorumlanır.

Rüyada ölen birisi için ağlanıyorsa bu, uzun ömre işarettir. Hastalık için ağlanıyorsa rüya, sağlığa yorumlanır.