9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağlamanın anlamı nedir?

Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağlamanın anlamı nedir?

Rüyada ağlamak genel olarak sıkıntıdan kurtulma, ferahlamayı temsil etmektedir. Rüyada ağladığını görmek kişiyi yoran sıkıntıların birikimidir. Kişi rüyasında ağlayarak psikolojik olarak bu baskıdan kurtulamaya çalışmaktadır. Peki, rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağlamanın anlamı nedir?

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:00
Takip Et

Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağlamanın anlamı nedir?

Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağlamanın anlamı nedir?
+
Aa
-

Rüyada kişinin ağladığını görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada kişinin ağladığını görmesi rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağlamanın anlamı nedir?

RÜYADA AĞLAMAK NE DEMEK?

Rüyada görülen ağlama eylemi genel olarak arınmaya, sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında ağladığını görmesi, sevinçli bir haber alacağına işaret eder. Bu rüya helal kazanca, borçlardan kurtulmaya delalettir. Kişiyi o güne kadar üzen bazı olayların artık son bulduğu anlaşılmalıdır.

Rüyada ağlamak, psikolojik yorum olarak kişinin bilinçaltındaki bazı sıkıntıları göstermektedir. Bu rüya, kişiyi günlük yaşamda yoran sıkıntıların bir birikimidir. Kişi rüyasında ağlayarak, bu baskıdan kurtulamaya çalışmaktadır.

Kimi rüya yorumcuları bu rüyayı dikkatli olunması gereken bir dönem olarak açıklar. Bu rüyanın sahibi, hata yapmaktan çekinmelidir. Özellikle çevresinde kendisine dost görünen kimselere karşı temkinli olmalıdır. Bu rüya, yakınlardan gelecek kötülüklere işaret edebilir. Rüya sahibinin kendisine yakın kimselerle ortaklık kurmaktan çekinmesi tavsiye edilir. Yeni iş fikirleri varsa, bunların bir süre ertelenmesi, rüya yorumcularının önerisidir.

Rüyada sebepsiz yere ağlamak, gelecek iyi haberlere delalet edilir. Rüya sahibi tez vakitte kendisini huzura erdirecek haberler alır. Sıkıntılı bir dönemde ise, bu dönem son bulur.

Eğer rüyadaki ağlama eyleminin bir sebebi varsa, rüya bu sebebe göre yorumlanır.

Rüyada ölen birisi için ağlanıyorsa bu, uzun ömre işarettir. Hastalık için ağlanıyorsa rüya, sağlığa yorumlanır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
3
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
5
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
6
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
7
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Futbolda günün maçları
﻿Futbolda günün maçları
﻿Futbolda günün maçları
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.