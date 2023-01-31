Altın rüyaları genellikle finansal durumlara işaret eden rüyalardandır. Sık görülen rüyalardan olan rüyada altın görmenin anlamı arama motorlarında sık araştırılmaktadır. Peki, Rüyada altın görmek ne demek? Rüyada altın görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ALTIN GÖRMEK NE ALAMA GELİR?

Altın gördüğümüz rüyalar finansal istikrar ve parasal kaynaklarımızla ilgili bilgi getiren rüyalardır. Mali konular söz konusu olduğunda aslında rüyadaki altının durumu mali kaynaklarımıza bakış açımızı yansıtır. Bu tür rüyalar genellikle finansal açıdan kendimizi nasıl hissettiğimize ışık tutarlar.

Rüyada altın maddi meselelerle ilgili bilgi içerir. Bu rüyanın daha iyi yorumlanması için rüyanın senaryosuna ve rüyada görülen altının rüya sahibinde nasıl bir duygu uyandırdığına bakmak gerekir. Altın genellikle parasal ya da yatırımla ilgili konulara değinir. Eğer bu konulara değinmiyor olsa bile bazen ucunda yine maddi menfaat olacak bir işle ilgili bilgi içerir. Kısacası, rüyasında altı gören kişi aslında bilinçaltının en derin köşesinde bir yerde bir fırsatın kendisi için maddi menfaat sunacağını düşünmektedir.

Küçük bir altın parçası genellikle işin ucunda küçük de olsa bir kazanç olduğu sinyalidir. Büyük altın külçeleri ise bir işin ucundan tutulur ve sonuna kadar takip edilirse o işin sonunda zenginlik olacağı mesajını bize getirir.

Bazen rüyada görülen altın hiç ummadığımız şekilde sadece bir “söz” ya da “tavsiye” olabilir.

Bu rüya bazen evlilik için yapılacak harcamalara, evlilik hazırlıklarına ve alınacak takılara, ya da bazıları için sadece evlilik kararı vermeye işarettir. Bir kadının rüyasında bir erkeğin kendisine altın verdiğini görmesi hayırlıdır ve o erkeğin kendisiyle ilgili ciddi düşünmesine delalet eder. Rüyada bir erkeğin alindeki altını saklaması ise evlilik planlarında ertelemelere delalettir.

RÜYADA ALTIN GÖRMENİN VERDİĞİ MESAJLAR

-Para

-Fırsat

-Düğün

-Kısmet

-Zenginlik

-Mal-mülk