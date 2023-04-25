Rüyada kişinin altın görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada altın görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada altın ne demek? Rüyada altın görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ALTIN GÖRMEK NE DEMEK?

Altın gördüğümüz rüyalar finansal istikrar ve parasal kaynaklarımızla ilgili bilgi getiren rüyalardır.

Rüyada altın maddi meselelerle ilgili bilgi içerir. Altın genellikle parasal ya da yatırımla ilgili konulara değinir. Eğer bu konulara değinmiyor olsa bile bazen ucunda yine maddi menfaat olacak bir işle ilgili bilgi içerir. Kısacası, rüyasında altı gören kişi aslında bilinçaltının en derin köşesinde bir yerde bir fırsatın kendisi için maddi menfaat sunacağını düşünmektedir.

Altın bizim gözümüzde değerli olan her şeyin sembolü olabilir. Bu yüzden bazen aldığımız bir eğitimin, bir iş fikrinin ya da bir ilhamın bile temsilcisi olabilir.

Bu tip rüyalarda altının büyüklüğü çok önemlidir. Küçük bir altın parçası genellikle işin ucunda küçük de olsa bir kazanç olduğu sinyalidir. Büyük altın külçeleri ise bir işin ucundan tutulur ve sonuna kadar takip edilirse o işin sonunda zenginlik olacağı mesajını bize getirir.

Bazen rüyada görülen altın hiç ummadığımız şekilde sadece bir “söz” ya da “tavsiye” olabilir. Fakat bu söz ya da tavsiye o kadar kıymetlidir ki dinlendiği ve uygulandığı taktirde kişinin hayatını bile değiştirebilecek kadar değerlidir.

Bu rüya bazen evlilik için yapılacak harcamalara, evlilik hazırlıklarına ve alınacak takılara, ya da bazıları için sadece evlilik kararı vermeye işarettir. Bir kadının rüyasında bir erkeğin kendisine altın verdiğini görmesi hayırlıdır ve o erkeğin kendisiyle ilgili ciddi düşünmesine delalet eder.

Bir ilişkisi olmayan kişi rüyasında altın yüzük görmüş ise yakın zamanda evleneceği partnerle tanışma olasılığı vardır. Bu rüyayı evli biri görürse haneden birine evlilik yolu görünür. Kısacası, altın yüzük genellikle ilişkiye dair bir sayfanın başarıyla kapanıp yeni bir sayfanın açılmasına işaret eder.