Rüyada at görmek neye yorumlanır? Rüyada ata binmek neye işaret eder?

Rüyada at görmek genel olarak iyiye, iyi bir şeylere işaret eder. Yorumculara göre, rüyada at görmek murada ermek demek.

Rüya sahibi at görürse zenginliğe ulaşabileceğine hayra, kısmetinin açılmasına yorumlamıyor. Bazen da at görmek güzel inşa edilmiş bir eve işaret eder.

RÜYADA ATA BİNMEK

Eğer rüya sahibi ata biniyorsa yüksek makamlara erişeceği şeklinde delalet ediyor.

Tabircilere göre, erkek ata binmek düşman üzerine galip gelmeye işarettir.

Ayrıca ata binmek yolculuğa çıkılacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüya sahibi eğer kır ata binerse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve berekete işaret ediyor.

BAŞKASINI ATINA BİNMEK

Rüya tabircilerine göre, başkasını atına binen kişi o kişinin mertebesine yükseleceğine delalet eder.

ATIN ÖLMESİ, AT ÖLDÜRMEK

Eğer bir atın acı çektiğini ya da öldüğünü görürse rüya sahibinin yakınlarından birinin vefat edeceğine işarettir.

Rüya sahinin atı öldürdüğünü görürse, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tâbir olunur. Atın kuyruğunun kesildiğini görmek ise ölüme delâlet eder.

HAMİLE KİMSE RÜYASINDA AT GÖRÜRSE

Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.

BEYAZ AT

Beyazlığı siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini görmek, dindar bir hanımla evliliğe delâlet eder.