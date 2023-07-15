Rüyada ateş görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada ateş görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada ateş görmek ne demek? Rüyada ateş görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada ateş bilinçaltımızın inşa ettiği “yıkıcı dış güçler” sembolüdür. Dört element içinde en yıkıcı ve yok edici element olan ateş esasında yaşamımızda bir şeylerin tehlike altında olduğu uyarısını bize getiriyor olabilir. Bilinçaltı tarafından tehlikeli element olarak algılanan ateş elementini rüyada gördüğümüzde bazı konularda dikkatli olmamız gerektiğini anlamalıyız. Ateş, yaktığı her şeyi küle çevirir ve bu yüzden yaşam yolculuğumuzda bizim için bir şeyleri yok edebilecek her tehlikenin sembolü olabilir.

Rüyada ateşi neyi yakıyorken görürsek yaşam yolculuğumuzda o alanda bir şeylerin yok olma tehlikesi altında olduğunu bilmeliyiz. Evini ateşler içinde yanarken gören kişinin hanesinde yaşamını olumsuz etkileyen olaylar cereyan edebilir. Evli biri yatak odasının yandığını görürse evliliğinin sonu gelebilir. İşyerinin yandığını gören kişi iş hayatında büyük sorunlar yaşayabilir. Kısacası, ateş yaşamımızda hangi alanı yakıyor ve yok ediyorsa gerçek hayatta o alanla ilgili sorun yaşama olasılığımız oldukça yüksektir.

Rüyada ateş görmek aynı zamanda ani değişim ve yaşam konforumuzun sarsılmasıyla ilgili bilgi getirir. Yaşam yolculuğumuzda her şey yolunda giderken bir anda hayatımızın bir alanında kayıp verme olasılığımızın altını çizer. Ateşin düştüğü ve yaktığı her şey zarar görür, kullanılmaz hale gelir ya da yok olur. Rüyada gördüğümüz ateş bu yüzden bazen bazı gizli güçlerin bir şeyleri bizden almak için yaşamımıza girişine işaret eder. Bu rüyayı daha iyi yorumlayabilmek için ateşin neyi yaktığını ve yanan objenin bilinçaltımızda neyi temsil ettiğini anlamamız gerekir.

Ateş sahip olduğumuz malları ya da fiziksel alemimizde bizim için değerli olan her şeyi yok edebilen bir elementtir. İşte bu imha edici özelliğe sahip element rüyada bize göründüğünde aslında yaşamımızda bir şeylerin imha edilme tehlikesi altında olduğunu bize hatırlatır. Rüyasında ateşle oynadığını gören kişi gerçek hayatında kendisine zarar verebilecek bir şeylerle uğraştığını bilmelidir. Ateş gördüğümüz rüyaların olumlu ya da olumsuz olduğu aslında duruma göre değişkendir. Bazen ateşin bu yok ediciliği aslında hayatımıza başka bir şeyin girişi için yer açmaktan başka bir şey değildir.