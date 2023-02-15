Rüyada Ay görmek ne demek? Rüyada Ayı yerde görmek neye işaret?

Rüyalar gerçek hayatta olabilecek şeyleri yansıtabilirler. Peki rüyada Ay görmek ne anlama geliyor?

Rüyada Ay görmek genellikle iyiye yorulur. Rüyada ay görmenin aynı zamanda kazançlı işlere yöneleceğine de işaret eder. İş hayatında bazı değişikliklerin yaşanacağına da delalet edebilir.

Eğer rüya sahibi rüyasında Ay gördüyse aşk hayatında bazı gelişmelerin olacağına da yorumlanır.

AYI YERDE GÖRMEK

Rüya sahibi Ayı yerde görürse annesini vefat edeceğine tabir edilir. Ya da bazı olumsuz haberler alınacağına işaret eder.

AYIN BULUTLA KAPLI OLMASI

Ay eğer bulutlar kaplı ise rüya sahibi bir hastalığa yakalanacağına ya da sevgilisinden ayrılacağına delalet eder.