Rüyada bağırmak sık görülen rüyalardandır. Rüyada bağırmanın anlamı genel olarak olumlu olmasa da rüyanın tümüne bakılmalıdır. Rüyada bağırmanın tabirini sizler için derledik. Peki, rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?

RÜYADA BAĞIRMAK NE DEMEK?

Rüyada bir kimseye bağırdığınızı görmek, bir tehlikeye maruz kalacağınıza işarettir. Rüyasında bağırdığını görmek, sevdiklerinden ay­rı düşüleceğine işarettir.

Rüyada bağırmak, rahatlamak anlamına gelir. Bağırmak rahatlama isteği uyandırır. Üzüldüğünüz bir olay sonrasında çektiğiniz acının içsel bir yansımasıdır.

Rüyada birine bağırmak, sevilen birinin sağlık sorunlarına yenik düştüğünü gösterir. Grip, enfeksiyon veya daha ciddi bir şey olabilir. Aynı zamanda sevdiğiniz kişinin iyi bir haberin ardından yorgunluktan hasta olacağına delalettir. Örneğin, bir terfi daha fazla iş yüküne ve fazla mesaiye yol açabilir ve bu da sağlıklarına zarar verebilir.

Rüyada sinirlenmek ve bağırmak, ezici bir utanç duygusuna işaret eder.

Rüyada kavga etmek ve bağırmak, gelecekte sizin de yaşayacağınız zorlu bir döneme işaret ediyor. Bilinçaltınızın sizinle konuştuğunun yansımasıdır ve gelecek kasvetli görünse bile sizi denemeye ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eder.

Rüyada yardım istemek için bağırmak, kolayca sıkılma veya hiçbir şeye ihtiyaç duymayan drama yapma eğiliminizin simgesidir.

Rüyada anneye bağırmak, suçlu bir bilincin işareti olduğu düşünülür. Suçluluk veya pişmanlıkla boğulmuş hissediyorsunuz. Bu duyguları hafifletmenin tek yolu, itiraf etmek ve yaptıklarınızı veya yapamadıklarınızı telafi etmektir.