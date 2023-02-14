﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?

Rüyada bağırmak genel olarak o yılın bereketli geçeceğine işaret ediyor.

Ancak olumsuz bir yanında bulunuyor. Eğer rüya sahibi rüyasında bağırıyorsa bir tehlikeye maruz kalacağı şeklinde yorumlanıyor.

Rüyasında bağırdığını görmek, sevdiklerinden ay­rı düşüleceğine de delalet ediyor.

Ayrıca rüyada bağırıp çağırdığını görmek çok konuşmaya da tabir ediliyor. Rüyada bağırmak çok fazla hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadıkları ve yaşayacağı anlamına da geliyor.

RÜYADA BİRİNE BAĞIRMAK



Rüyada birine bağırmak sevilen birinin sağlık sorunlarına yenik düştüğünü delalet ediyor. Aynı zamanda sevdiğiniz kişinin iyi bir haberin ardından yorgunluktan hasta olacağına yorumlanır.