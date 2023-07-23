Rüyada kişinin bahçe görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada görülen bahçenin anlamı rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada bahçe görmek ne demek? Rüyada bahçe görmenin anlamı nedir?

RÜYADA BAHÇE NE DEMEK?

Rüyada bahçe para pul işlerinde güzelleşme ve rızkın artmasına delalettir. Fakat bahçenin durumu bu rüyanın yorumunda önemlidir.

Rüyada bahçesinde rengarenk çiçekler, bolluk bereket ya da olgunlaşmış meyveler görenin rızkı artar, evlatlarıyla ilgili güzel bir haber alır ve bir evladının çok büyük bir sorunu çözülür. Bir bahçede tohum gören kişinin yaşadığı hanede bir hamile vardır. Bahçede tohum ya da çiçekler gören erkek evli ise karısı hamile kalır.

Rüyada kendini bahçede bir şeyler yaparken gören kişi dünyevi işlerle ve para pul işleriyle uğraşır. Yeşil tonlarının ağırlıklı olduğu bahçe her zaman güzel haberlere, rızkın açıklığına ve sevince delalettir. Bunun tam tersi yani kurumuş ve kötü görünen bir bahçe ise aslında kişinin tüm imkan ve kaynaklara sahip olduğuna fakat bu kaynakları para kazanmak için kullanmadığına vurgu yapar.

Rüyada bahçe bazen evlat, kardeş ya da bir komşuya dair haber getirir. Rüyada kendini bahçesinde bir şeyler yaparken gören kişinin bazen evlat, kardeş ya da komşusu için hayırlı bir iş yapma olasılığı vardır.

Rüyasında evinin bahçesinde kötü bir şey, akrep, yılan ya da kendini rahatsız eden birini görenin kazancına haram karışır ya da işlerinin bir sorundan dolayı zarar görmesi ihtimali vardır.

Rüyasında kendini güzel bir bahçe içinde gören bazen güzel bir eve taşınır ya da beklemediği bir yerden para alarak sevdikleriyle hoş vakit geçirir.

Güzel bir bahçe içinde olumsuz etki aldığı bir hayvan, akrep, yılan ya da sevmediği birini görerek tadı kaçan kişinin hanesine dedikodu girer.

Rüyada bakımsız ya da kuru bahçe kullanılmayan ve ziyan edilen kaynakların hatırlatıcısıdır. Rüya sahibi belki işsizlik ya da parasızlıktan şikayetçidir fakat elindeki yetenekleri ya da kaynakları kullanmamaktadır.