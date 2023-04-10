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Rüyada boncuk görmek ne demek? Rüyada boncuk görmek ne anlama geliyor?

Rüyada boncuk görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamaları vardır.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:29
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Rüyada boncuk görmek ne demek

Rüyada boncuk görmek ne demek? Rüyada boncuk görmek ne anlama geliyor?
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Rüyada boncuk görmek korkulan bir olayın gerçekleşeceğine işarettir.

Rüyada bir yerden boncuk alan genç bir kıza aşık olunacağına delalet eder.

Rüyada evli bir kadının boncuk aldığını görmek eşinden güzel sözler duyacağına tabir edilir.

Rüyada boncuk gören kişi erkek ise bu rüyada gizli bir ilişkiye yorumlanır.

Rüyada yeşil boncuk bahar olunacağına, sarı boncuk olayların planlandığı gibi gitmemesine, mavi boncuk iyi bir habere, pembe birinden yardım istemeye, kırmızı boncuk para harcamaya, siyah bir hastalığa tabir edilir.

Rüyada boncuk görmek, yakın çevreden birinin kötü bir olayla karşılaşacağına işarettir.

Boncuk, aynı zamanda kadına da işarettir.

Bir kimsenin rüyada boncukçuyu görmesi, kadınların işleriyle uğraşan ve onların birtakım işlerini düzenlemeye gayret gösteren adama delâlet eder.

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