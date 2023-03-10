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Rüyada bulut görmek ne demek? Rüyada bulut görmenin anlamı nedir?

Rüyada bulut görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları bulunuyor.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:09
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Rüyada bulut görmek ne demek

Rüyada bulut görmek ne demek? Rüyada bulut görmenin anlamı nedir?
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Rüyada bulut görmek bazen problemlerin bazen de iyi şeylerin habercisidir. Ancal rüyada kara bulutlar karşılaşılacak zorulukların işaretirdir.

Eğer rüyada bulutlardan yağmur yağıyorsa bolluk ve berekete delalettir.

Rüyada başının üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata işarettir.

Rüyada görülen açık renkli bulutlar sorunların aşılmasına ve her şeyin iyi olacağına yorumlanır.

RÜYADA BULUT GÖRMEK

Rüyada bulut görmek, bütün insanlığın hayat ve kurtuluşu olan İslâm ile tâbir olunur.

Rüyada kendisini bulut gölgesinde görmek, rüya sahibinin o sene içinde çok hayır ve berekete ve nimete ereceğine alâmettir.

Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlim ve hakim bir kimseye delâlet eder.

Rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmek, devlet reisinin vefatına ve zevaline tabir edilir.

Rüyada bulutlar topladığını veya yüklendiğini veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim ve hikmete, refah ve saadete delâlet eder.

Rüyada beyaz bulut görmek, iyi amel ile tâbir olunur. Bir bulutun yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa delâlet eder. Gurbette olan birinin bu rüyayı görmesi, memleketine döneceğine işarettir.

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