Rüyada çanta genel itibariyle yaşam yolculuğumuzda yanımızda bulunanlar, kardeşlerimiz, evlatlarımız, taşıdığımız her şeyle ilgili bilgi sunuyor olabilir. Rüyada gördüğümüz çantanın durumu da rüya tabirini doğru yapabilmek için önemli. Peki, rüyada çanta ne demek? Rüyada çanta görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ÇANTA NE DEMEK?

Rüyadaki çanta bilinçaltı tarafından oluşturulan “yanımızda taşıdıklarımız” metaforudur. Rüyada elimizdeki çanta bizimle birlikte yaşam yolculuğumuza eşlik edenlerin temsilcisidir.

Rüyada görülen çanta aynı zamanda yaşam yüklerimiz, sorumluluklarımız, evlatlarımız, borçlarımız hatta nereye gidersek gidelim yanımızda taşıdığımız duygu ve düşüncelerimizi temsil ediyor olabilir. Rüyadaki çanta bir nevi “taşıdığımız zihinsel bloklar” metaforudur.

Rüyada gördüğümüz çantalar taşımak zorunda olduğumuz yükler, görev ve sorumluluklar ya da yaşam yolculuğumuzda bizimle beraber gelecek her şeyin temsilcisidir.

Çok güzel ve yeni çantalar gören kişinin iç dünyasını kazarak orada gizlenmiş bu hazineleri mutlaka bulması gerekmektedir. Bir çantanın içinde altın ya da para olması aslında rüya sahibini zengin edecek kadar büyük bir fikre ya da yeteneğe sahip olmasıyla ilgilidir. Bir kişi bir fikirden sonra bu rüyayı görüyor ise bu fikrin peşini asla bırakmamalıdır çünkü takipçisi olursa o fikirden dolayı zengin olması ihtimali vardır.

Çanta satın aldığımız rüyalar yeni görev ve sorumluluklar, haneye girecek yeni bir bebek ya da yaşam yükümüzün artmasıyla ilgilidir. Bu rüyayı görenin ya yaşam masrafı ya da sorumlulukları artar.

Yeni ve güzel çantalar daima yeni başlangıçlara ve yeni sorumluluklara işaret ederken eski ya da kötü görünen çantalar yeni bir derdin yaşamımıza girmesine işaret edebilir ve hayırsız rüyalardandır. Çanta bazıları için yaşamın sunduğu bir sürprizdir ve çanta satın aldığını gören kişi bu sürprize hazırlıklı olmalıdır.

Rüyada kaybedilmiş her çanta kaçırılmış bir fırsatı ya da telafi edilmesi güç olanları temsil eder. Tam bir şeylere hazırlık yaptığımız sırada bu rüyayı görürsek bir fırsatı son anda kaçırma olasılığımız vardır. Çanta kaybetme rüyaları hayırlı rüyalardan değildir.

Rüyada içi boş çanta kayıpların ya da kaçırılmış fırsatların temsilcisidir. Daha önce bize sunulmuş bir fırsatın bugün yerinde durmadığını ya da bir başkası tarafından kapıldığını gösterir. Bu rüya bazen boşanma ya da bir partneri kaybetme ile ilgili bilgi içerebilir ya da bir yerden para beklerken o parayı alamamakla ilgili gizli mesajlar içeriyor olabilir.