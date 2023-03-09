﻿Rüyada çocuk görmek ne demek? Rüyada çocuk görmenin anlamı nedir?

Rüyada çocuk görmek zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Rüyada yeni doğmuş bir çocuk görmek de sevinç ve sürura delâlettir.

Rüyada erkek çocuk görmek iyi bir habere ,kız çocuk görmek kötü bir habere işarettir.

Süt emen bir çocuk görmek sevince yorumlanır.

RÜYADA ÇOCUK GÖRMEK

Rüyada hasta bir çocuk görmek, kendi çocuğunuzun çok sağlıklı olacağına tabir edilir.

Yine rüyada hasta bir çocuk görmek bazı sorunlarla karşılaşılacağına delalet eder.

Rüyada çocuğu kucağına alıp sevdiğini görmek, hayır ve menfaate işarettir.

Yine rüyada bir bebeğin süt emdiğini görmek, evdeki rızık ve bereketin bolluğuna tabir edilir.