Rüyada çukur görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada görülen çukur görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada çukur ne demek? Rüyada çukur görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ÇUKUR NE DEMEK?

Rüyada çukurun herkes için sabit bir tabiri yoktur. Bu rüyayı gören kişi ne gördüğünden çok rüyayı nasıl gördüğüne odaklanmalıdır.

Rüyada basit bir çukur ve bu çukura girmek çözülebilir hatta geçici bir sorunla karşılaşarak hayatın akışında geçici bir süre aksamaya delalettir. Boyumuzu aşabilecek kadar derin bir çukur ise boyumuzdan büyük problemler ve çıkmazlardır. Hatta karanlık ve dibi görünmeyen çukur bilinmezlik ve karanlığa delalettir.

Rüyada çukur bazen bir erkek için bir kadına delalettir. Çukura giren erkek bir kadınla cinsel ilişki yaşayabilir.

Rüyada çukur en genel anlamıyla bir alt seviyeye geçiş ve işlerin bir derece kötüleşmesidir. Bu rüya tam anlamıyla umutsuz vaka olmasa da görülen çukurun ne kadar kötü olduğuna bağlı olarak biraz daha kötü anlamlar içerebilir. Çukur karanlık ve fena ise özgür kişi için hapse ya da çok zor bir çıkmaza girmek anlamına da gelebilir. Dibi ya da tabanı görünmeyen çukurlar sonu olmayan işlere delalettir.

Rüyasında çukur gören kişi daha çok ne hissettiğine dikkat etmelidir. Bu çukura girmeyi istemek ya da çukurdan kaçmaya çalışmak, çukurdan korkmak ve uzaklaşmak, birden fazla çukur olan bir yolda yürümek gibi bu rüyayı farklı şekillerde görmek farklı yorumlar gerektirir. Kişi gördüğü çukurdan uzaklaşmaya çalışıyor ise neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlayabilecek kapasitededir ve bu tavrını devam ettirmelidir.

Rüyada çukur kazmak faydasız işlerle uğraşmamak gerektiğine dair uyarıdır. Rüyanın sahibi bütün bu çabalarından sonra şu anki hayatından daha iyi bir hayatın aksine daha kötü bir hayatın içine girecektir ve bu yüzden kendisi için gereksiz ve faydasız tüm meşguliyetleri bırakmalıdır. Rüyada çukur kazmak aynı zamanda ileriye eğil geriye gitmek ve gerilemenin işaretidir. Rüyada yukarıya doğru yapılan her eylem gelişme ve ilerlemenin simgesi iken aşağıya doğru yapılan eylemlerin tümü gerileme ya da kötüye gidişin simgesidir. Bu yüzden çukur kazdığını gören kişi uğraştığı bir işten umduğu sonucu alamayabilir.