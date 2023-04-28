Rüyada dükkan görmek ne demek? Rüyada dükkan görmek neye işaret?

Bir kimsenin rüyada dükkan görmesi hanımı, çocuğu, malı, hayatı, makamı ve bineği ile tâbir olunur.

Rüyada dükkanının yıkıldığını görmek, boşanmaya delâlet eder.

Rüyada dükkanın hoş, yeni ve güzel olduğunu görmek, bekâr biri için evlenmeye; evli için çocuğu olmaya işarettir.

Hasta kimsenin yeni ve hoş bir dükkan görmesi, şifa ile yorumlanır.

Rüyada bir dükkanda oturduğunu görmek, hayır ve berekete tabirdir.

Rüyada dükkanın yıkıldığını görmek, ana baba veya zevcenin hastalığına delâlet eder.

Rüyada kendi dükkanını süpürdüğünü görmek, dükkanda meydana gelecek değişikliğe işarettir.

Yine rüyada dükkan görmek, rüya sahibinin ilmine, nasibine, rızkına ve sesine delâlettir.

Rüya sahibi zengin ise malı artar, fakir ise zengin olur.

Rüyada bir dükkan kiraladığını görmek, ele geçecek mirasa yorumlanır.

Rüyada dükkandan çıktığını görmek, aile fertlerinden bir kimsenin evleneceğine işarettir.