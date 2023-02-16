16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada eczane görmenin olumlu ve olumsuz anlamları nedir?

Rüyada eczane görmenin anlamı ve tabiri nedir? Rüyada eczacı görmek ne demek? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:57
Takip Et

Rüyada eczane görmek ne demek

Rüyada eczane görmenin olumlu ve olumsuz anlamları nedir?
+
Aa
-

Rüyada eczane görmenin olumlu ve olumsuz anlamları var. Rüyada eczane görrmek genel olarak kişinin hayatında değişiklikler olacağına yorumlanır.

Kişi rüyasında eczane görüyorsa bir yakının sağlık durumuyla ilgili olumsuz olayların gerçekleşebileceğine de delalet eder.Eğer rüya sahibi kadınsa ve rüyasında eczaneye girdiğini görüyorsa yabancı erkeklerle arkadaşlıklarından zarar göreceğine işaret ediyor.Ancak rüya sahibi erkek ise o kişinin iftiraya uğrayabileceği şeklinde yorumlar var.

Rüyaya gören kişi yaşlı bir kadın ise bir rahatsızlık yaşayacağı ama sağlığına geri kavuşacağı anlamına da geliyor.

Rüya tabircilerine göre, ilaçlarla dolu bir yere girmek maceraya atlamak demek.

Rüyada eczane görmek insanın sıhhat ve afiyetine delâlet eder.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
3
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
4
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.