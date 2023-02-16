Rüyada eczane görmenin olumlu ve olumsuz anlamları nedir?

Rüyada eczane görmenin olumlu ve olumsuz anlamları var. Rüyada eczane görrmek genel olarak kişinin hayatında değişiklikler olacağına yorumlanır.

Kişi rüyasında eczane görüyorsa bir yakının sağlık durumuyla ilgili olumsuz olayların gerçekleşebileceğine de delalet eder.Eğer rüya sahibi kadınsa ve rüyasında eczaneye girdiğini görüyorsa yabancı erkeklerle arkadaşlıklarından zarar göreceğine işaret ediyor.Ancak rüya sahibi erkek ise o kişinin iftiraya uğrayabileceği şeklinde yorumlar var.

Rüyaya gören kişi yaşlı bir kadın ise bir rahatsızlık yaşayacağı ama sağlığına geri kavuşacağı anlamına da geliyor.

Rüya tabircilerine göre, ilaçlarla dolu bir yere girmek maceraya atlamak demek.

Rüyada eczane görmek insanın sıhhat ve afiyetine delâlet eder.