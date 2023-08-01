Rüyada elma görmek eski bir doğurganlık sembolü olarak cinsellikle de ilişkilendirilmektedir. Genel olarak rüyada görülen elma olumlu anlamlar içerir. Peki, rüyada elma ne demek? Rüyada elma görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ELMA NE DEMEK?

Rüyada elma ya da elmalar “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. Elma gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir.

Rüyada birinin bize bir elma sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir.

Rüyada görülen elma dini bir sembol olmasının yanı sıra, aynı zamanda eski bir doğurganlık sembolüdür. Sevgiyi, günaha teşvik edilmeyi ve manevi gelişmeyi temsil eder.

Rüyada elmayı yemek, bilgi edinmek demektir. Bununla birlikte, bu meyvenin ayrıca cinsellik ile ilgili erotik bir anlamı vardır.

Rüyada elma genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür.

Rüyasında çok fazla elma olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir.

Rüyasında elma gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan elmalar çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada görülen elmalar aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir.

Rüyasında yediği elmanın tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği elmanın kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Çürük elma yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir elmayı yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.