Hayra yorulmayan rüyalardan olan rüyada enkaz görmek geleceğe dair durumlara dikkat çeker. Rüyada enkaz görmek keder ile yorumlanmaktadır. Peki, rüyada enkaz görmek ne demek? Rüyada enkaz görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ENKAZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada enkaz görmek sıkıntı ve keder üzerine yorumlanır. Özellikle rüya sahibi için hanede olabilecek bazı kötü olayları işaret eder. Gelebilecek olan belaları ve aynı zamanda birtakım parasal sorunları anlatmaktadır.

Rüyada enkazdan kurtulmak ve bu belaların yakın zamanda ortadan kalkması doğrultusunda yorumlar yapılır. Yakın çevreden gelebilecek yardımları ile beraber rüya sahibinin bunu kendin mücadelesi ile gerçekleştireceğine delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada evin önünde bir enkaz görmek, ev halkının bir musibete uğrayacağına, enkazın oradan kaldırıldığını görmek ise, bu musibetten kurtulacağını işarettir.

RÜYADA ENKAZ ALTINDA KALMAK NE DEMEK?

Rüyada enkaz altında kalmak da enkaz görmek gibi tabir edilir ve kişinin yaşayacağı bir takım uğursuzluklara ve şanssızlıklara delalet eder.

Rüya sahibinin kısmetinin kapanacağı, evindeki ve işindeki verimin düşeceği anlamına gelir.

RÜYADA ENKAZDAN KURTULMAK NE DEMEK?

Bir kişi rüyasında kendini bir enkazdan kurtulurken görürse o kişi hidayete ermeyi başarır diye yorumlanır.

Rüya sahibinin borçlarından, hastalığından, keyifsizliğinden ve yaşadığı kötü günlerin etkisinden kurtulmayı başaracağına ve ihtiyacı olan şifaya kavuşacağına işaret eder.