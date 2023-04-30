Rüyada eşek görmek neya işaret? Rüyada eşek görmek ne demek?

Rüyada eşek görmek değersiz birinden azar işitileceğine işarettir.

Rüyada eşeğe binmek yabancı bir şehre yolculuğa delalettir.

Rüyada eşekkesmeek kötü bir iş yapmaya yorumlanır.

Rüyada eşek görmek, hizmetçiye, çocuğa ve zevceye işarettir.

Rüyada eşek görmek, amel etmeyen âlime, veya Yahudiye, veya yatak, kilim v.s. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir.

Kişinin rüyada eşek veya katırlara malik olduğunu görmesi, veya eşeğe binmesi, malın ve evladın kendisini ziynetlendireceğine delâlet eder.

Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet sahibi bir çocuğa yorulur.

Rüyada eşeğe bindiğini, eşeğin de güzel güzel yürüdüğünü görmek, çalışma ve gayretinin güzelliğine işarettir.

Rüyada eşek pisliğini biriktirdiğini görmek de malın ve servetin çok artacağına delâlet eder