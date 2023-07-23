Rüyada kişinin fare görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada görülen fare anlamı rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada fare görmek ne demek? Rüyada fare görmenin anlamı nedir?

RÜYADA FARE NE DEMEK?

Rüyada fare görmek can sıkıcı, sinir bozucu ya da sevimsiz durumların rüya sahibinin hayatında cereyan etmesiyle yorumlanır. Bu rüyayı gören kişilerin büyük bir çoğunluğu uyandıkları gün ya da bir iki gün sonrası ufak tefek önemsiz fakat sinir bozucu işlerle uğraşmak zorunda kalırlar. Kısacası rüyada görülen fare gerçek hayatta rüya sahibini irite eden bazı durumların yaşanmasıyla yorumlanır.

Rüyada fare bazı kişiler için hiljenik olmayan ve kişiyi rahatsız eden bir gerçekliğe de delalet edebilir. Bu rüyayı görenin yakın zamanda mikrop ya da enfeksiyon kapması, geçici bir hastalığa yakalanması ya da tüm bunların dışınsa kendini temiz hissetmediği bir yerde bulunması ihtimali de oldukça yüksektir.

Rüyada fare görmenin bir başka olası anlamı ise rüya sahibinin hayatında temizlemesi ya da düzene sokması gereken bazı şeylerin olduğudur.

Rüya sahibi tıpkı bir mekandaki fareleri temizler gibi hayatından da neleri temizlemesi ve atması gerektiğine karar vermelidir. Atılması gerenler bazen evdeki faydasız ya da kirli eşyalar olabileceği gibi bazen insan zihnindeki negatif düşünceler olabilir. Rüya sahibi bu rüyayı öncelikle hayatından nelerin çıkartması gerektiğini bularak yorumlamalıdır.

Rüyada evde fare ya da fareler dolaştığını görmek rüya sahibi için tüm haneyi rahatsız eden sevimsiz bazı durumların yaşanacağına delalettir. Rüyasında evinde farelerin dolandığını görenin uyandığı gün ya da 1-2 gün içerisinde haneden biriyle bir tartışma yaşaması ya da ufak ama irite edici ve üzücü bir olayla uğraşması olasılığı oldukça yüksektir. Rüyasında evinde fare ya da fareler görenin ertesi gün biraz sinirleri bozulur.